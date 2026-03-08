Kannada

ತೈಲವೂ ಕಾರಣ

ಇಂದು ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೈಲವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ.

life Mar 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:twitter
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳು

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Image credits: Asianet News
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವಿದೆ ಎಂದು ನಾವಿಂದು ನೋಡೋಣ.

Image credits: our own
ವೆನೆಜುವೆಲಾ

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: our own
ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾ 300-303 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: X
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 267 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: X
ಇರಾನ್

ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 208-209 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: Getty
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

Image credits: Asianet News
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು

ವೆನೆಜುವೆಲಾವು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty

