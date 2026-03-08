ಇಂದು ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೈಲವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವಿದೆ ಎಂದು ನಾವಿಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾ 300-303 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 267 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 208-209 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾವು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
