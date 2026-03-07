Kannada

ಏಲಕ್ಕಿಯ ಉಪಯೋಗ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಇದರ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.  

health-life Mar 07 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಯೂ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವಿಸಬಹುದು. 

Image credits: Freepik
Kannada

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು

ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ತಾಜಾತನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ

ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಜ್ಯೂಸ್, ಸಾರು-ಪಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ

ಕಫ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.

Image credits: pexels
Kannada

ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: google
Kannada

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಏಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. 

Image credits: Getty
Kannada

ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತೆ

ಏಲಕ್ಕಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. 

Image credits: Getty

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ರಹಸ್ಯ

30ರ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ 10 ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು

ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡ್ತವೆ

Heart Health:ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಈ ನಿಮ್ಮಅಭ್ಯಾಸ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಎಚ್ಚರ!