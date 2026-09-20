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ಮನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಟ್ರೆಂಡ್!

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿಂತ 'ಸೋಲೋ ಲಿವಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?

life Sep 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini
Kannada

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಹೆಚ್ಚುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

ಮನೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್

ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೋಲೋ ಲಿವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಖಾಸಗಿತನ

ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Gemini

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