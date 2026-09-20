ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿಂತ 'ಸೋಲೋ ಲಿವಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೋಲೋ ಲಿವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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