ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಲಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಹನುಮಂತ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ನೀವು 'ಹಾಯ್' (Hoy) ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಹಾಯ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
'ರಾಧಾ' ಹೆಸರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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