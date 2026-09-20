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5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Sep 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM @craftvue
Kannada

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM @mahakali.jewellers
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ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಹನುಮಂತ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

Image credits: PINTEREST
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ಗೋಲ್ಡ್ 'ಹಾಯ್' ಲಾಕೆಟ್ ಡಿಸೈನ್

1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ನೀವು 'ಹಾಯ್' (Hoy) ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಹಾಯ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM @sunnydiamondsofficial
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ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGARM @riogiftshop.ke
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ರಾಧಾ ಹೆಸರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

'ರಾಧಾ' ಹೆಸರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST

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