ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಸುಂದರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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