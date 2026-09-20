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ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಸುಂದರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

fashion Sep 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:dressupx.com
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ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್

ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.

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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್

ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

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