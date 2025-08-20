ಆರವ್ - ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು
ಅದ್ವಿಕ್ - ಅನನ್ಯ
ಅಯಾನ್ಶ್ - ಸೂರ್ಯನ ಪದವಿ
ಅಥರ್ವ - ವೇದಗಳ ಹೆಸರು
ಅರ್ಜುನ - ವೀರ ಯೋಧ
ದೇವಾಂಶ್ - ದೇವರ ಭಾಗ
ಧ್ರುವ - ಸ್ಥಿರ, ನಕ್ಷತ್ರ
ಈಶಾನ್ - ಶಿವನ ಹೆಸರು
ಹೃದಯನ್ - ದಯಾಳು
ಕೃಶಿವ - ಕೃಷ್ಣ + ಶಿವ
ಕಿಯಾನ್ - ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ
ಮೋಕ್ಷ - ಮುಕ್ತಿ
ಮುದಿತ್ - ಸಂತೋಷ
ರಯಾನ್ - ದಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್
ರೇಯಾನ್ಶ್ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ
ರುದ್ರಾಂಶ - ಶಿವನ ಒಂದು ಭಾಗ
ಶೌರ್ಯ - ಧೈರ್ಯ
ಸಮರ್ಥ - ಸಮರ್ಥ
ವಿವಾನ್ - ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ
ವಿಹಾನ್ - ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮೊದಲ ಕಿರಣ
