ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಚೆಂದದ & ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೆಸರಗಳು

life Aug 20 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Freepik
ಆರವ್ - ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು

ಅದ್ವಿಕ್ - ಅನನ್ಯ

ಅಯಾನ್ಶ್ - ಸೂರ್ಯನ ಪದವಿ

ಅಥರ್ವ - ವೇದಗಳ ಹೆಸರು

ಅರ್ಜುನ - ವೀರ ಯೋಧ

ದೇವಾಂಶ್ - ದೇವರ ಭಾಗ

ಧ್ರುವ - ಸ್ಥಿರ, ನಕ್ಷತ್ರ

ಈಶಾನ್ - ಶಿವನ ಹೆಸರು

ಹೃದಯನ್ - ದಯಾಳು

ಕೃಶಿವ - ಕೃಷ್ಣ + ಶಿವ

ಕಿಯಾನ್ - ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ

ಮೋಕ್ಷ - ಮುಕ್ತಿ

ಮುದಿತ್ - ಸಂತೋಷ

ರಯಾನ್ - ದಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್

ರೇಯಾನ್ಶ್ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ

ರುದ್ರಾಂಶ - ಶಿವನ ಒಂದು ಭಾಗ

ಶೌರ್ಯ - ಧೈರ್ಯ

ಸಮರ್ಥ - ಸಮರ್ಥ

ವಿವಾನ್ - ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ

ವಿಹಾನ್ - ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮೊದಲ ಕಿರಣ

