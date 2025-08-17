ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೂಪ್ಸ್, ಮೀನಾಕರಿ ಮತ್ತು ಲೋಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 20Kಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೂವಿನ ಹೂಪ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮೀನಾಕರಿ ಹೂಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಇವು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವಿಶಾಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಟೌಟ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಹೊಳಪು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಲಘು ಲೋಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚೆಂಡಿನ ಲೋಲಕ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲೋಲಕ ಬೇಡವೆಂದರೆ, ಚೆಂಡುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಇವು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಬಹುದು.
