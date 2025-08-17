Kannada

ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಂಚು! 300 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಿ

Author: Ravi Janekal Image Credits:Pinterest
300 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ಹರಳಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರಗಳು ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ.

Image credits: pinterest
ಗುಲಾಬಿ ಹರಳಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಗುಲಾಬಿ ಹರಳಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರಗಳು ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

Image credits: Facebook
ಎಲೆ ಮಾದರಿಯ ಹರಳಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಳು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹರಳಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಯುವಕರಂತೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook
ಉಂಗುರ ಶೈಲಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಸರಳ ತೆರೆದ ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏಕರೂಪದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: instagram- Khushbu Jewellers
ಮಿನಿ ಹೂವಿನ ಹರಳು ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿನಿ ಹೂವಿನ ಹರಳಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹರಳಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ಏಕ ಪದರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ  ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram- Khushbu Jewellers
ಏಕ ಹರಳಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಹರಳಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮಿನಿ ಹರಳಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರ

ವಿಶಾಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಳಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಉಂಗುರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ. ಇವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

