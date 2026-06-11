ಮಲ್ಟಿ-ಟೈಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ, ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪುಲ್-ಔಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್, ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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