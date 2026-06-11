Kannada

ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್‌ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಬಗೆಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
life Jun 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chat gpt
Kannada

ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಕಿಚನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೌಂಟರ್‌ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Image credits: chat gpt
Kannada

ಮಲ್ಟಿ-ಟೈಯರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ಮಲ್ಟಿ-ಟೈಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ, ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  

Image credits: chat gpt
Kannada

ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಪುಲ್-ಔಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ಪುಲ್-ಔಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಓಪನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ಓಪನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಏರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಿಚನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
Image credits: chat gpt
Kannada

ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್

ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್, ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಾಕ್

ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಕ್‌ಗಳು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
Image credits: chat gpt

ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ: ಇವುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಲರವ

V-ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ 6 ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು, Gen Z ಯುವತಿಯರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್

ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಟೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಕಾಟನ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು!