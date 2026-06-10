ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬಗೆಯ ಕಾಟನ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲು ಈ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಟರ್ಟಲ್ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಒಂದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಗುರವಾದ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಾಟನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಉದ್ದ ಮುಖದವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
Ajrakh Saree: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗಳ ಈ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್: ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ಕಾ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!