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ಟೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಕಾಟನ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು!

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬಗೆಯ ಕಾಟನ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

fashion Jun 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
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ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲು ಈ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
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ಟರ್ಟಲ್ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಟರ್ಟಲ್ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
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ಕಾಲರ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಒಂದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಗುರವಾದ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
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ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಾಟನ್‌ನ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM

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