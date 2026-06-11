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V-ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ 6 ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು, Gen Z ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್

ಸೀರೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ V-ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. Gen Z ಯುವತಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
fashion Jun 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಡೀಪ್ V-ನೆಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಡೀಪ್ V-ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.  

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V-ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ V-ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

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ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವ V-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವ V-ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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ವಿ ಶೇಪ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಚೋಲಿ ಕಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಶೇಪ್ ನೀಡಿ ಚೋಲಿ ಕಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
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ಡೀಪ್ V ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಡೀಪ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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V-ನೆಕ್ ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್

V-ನೆಕ್ ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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