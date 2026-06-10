Kannada

ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

life Jun 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
Kannada

ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಿಟ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಮಿರರ್

ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಾತ್‌ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಿಟ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಕನ್ನಡಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ರೌಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ಮಿರರ್

ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ಕನ್ನಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್, ಚಿಕ್ಕ ಬಾತ್‌ರೂಂಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಿರರ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುವ ಈ ಕನ್ನಡಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಮಿರರ್

ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಕನ್ನಡಿ ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಿರರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ-ಫಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಆರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಿರರ್

ಆರ್ಚ್ ಶೇಪ್ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷುರಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಾಗಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗೋಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt
Kannada

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿರರ್

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಎರಡರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾತ್‌ರೂಂಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಾತ್‌ರೂಂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: chat gpt

ಟೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಕಾಟನ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು!

ಉದ್ದ ಮುಖದವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

Ajrakh Saree: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗಳ ಈ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್!