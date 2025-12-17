2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ DOG ನೇಮ್ಸ್‌!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಿ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಂಡು ನಾಯಿ ಹೆಸರಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಂಡು ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಂಕ್. ಕುಳ್ಳ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ, ಸ್ನೇಹಪರ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು.
ಮೃದುವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ, ಟೆಡ್ಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಸರು. ಶಕ್ತಿಯುವ ಹಾಗೂ ಬುದ್ದಿವಂತ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಚಿಕ್ಕದಾದ, ವಿಶೇಷ ಎನಿಸುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹೆಸರು. ಗಸ್ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲೂನಾ 2025 ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು. ಲೂನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಸುಂದರ ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಹಿ ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು.
ತಾಜಾ, ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇರುವ ನಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ, ಲೂಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2025 ರ ಐದನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಹೆಸರು ರೂಬಿ. ಇದು ಹೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ.
