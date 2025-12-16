ರಗ್ಗು, ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಳೆಯದಿದ್ರೆ ಧೂಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು, ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್/ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಂಬಳಿಯ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್/ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿ ಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕವರ್ ಬಳಸಿ. ಕವರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ.
