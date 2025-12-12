Kannada

ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದು

ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

life Dec 12 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಅತಿಯಾಗಬಾರದು

ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಉಪಕರಣಗಳು

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಷ್, ರೋಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಂಟ್‌ನ ಬಣ್ಣವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮನೆಗೆ ಅಂದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

ಪೇಂಟ್ ಒಣಗದಿದ್ದಾಗ

ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಪೇಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಇದು ಪೇಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು

ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಫಿನಿಶಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

