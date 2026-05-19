ಗಂಧರಾಜದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವು ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಸುವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಟೆರೇಸ್ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡ, ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ
ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಮಧುಕಾಮಿನಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸುವಾಸನೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಈ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಸುವಾಸಿತ ಹೂವುಗಳು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಧುರವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
