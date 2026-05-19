ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 10 ಸುವಾಸಿತ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿವೆ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಈ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.
life May 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chatgpt
ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಮನಸೆಳೆಯುವ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನಮೋಹಕ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಜನಿಗಂಧ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಪರಿಮಳ ನೀಡುವ ಹೂವು

ರಜನಿಗಂಧದ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಸುವಾಸನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಗಂಧರಾಜ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆಯ ಹೂವು

ಗಂಧರಾಜದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವು ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ: ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುವಾಸಿತ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಸುವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಟೆರೇಸ್ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡ, ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ: ಮನಮೋಹಕ ಸೌಮ್ಯ ಸುವಾಸನೆ

ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಪಾರಿಜಾತ: ನೋಡಲು ಸುಂದರ, ಮನಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಮಳ

ಪಾರಿಜಾತದ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ-ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಧುರವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಕಾಮಿನಿ: ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳುವ ಸುವಾಸಿತ ಹೂವು

ಮಧುಕಾಮಿನಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸುವಾಸನೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಈ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಆಸ್ಟರ್: ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ಬಿಳಿ ಆಸ್ಟರ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೂವುಗಳು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅರಳುವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹೂವುಗಳು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.
ಬಿಳಿ ಡಯಾಂಥಸ್: ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಎರಡೂ ವಿಶೇಷ

ಬಿಳಿ ಡಯಾಂಥಸ್‌ನ ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್: ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಹೆಮ್ಮೆ

ಬಿಳಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್‌ನ ಸುವಾಸಿತ ಹೂವುಗಳು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಧುರವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

