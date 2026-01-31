ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಟಿಡಾಂಗ್ ಎಂಬ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಮದುವೆಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವರನು ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ನಂತರ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಧು-ವರರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನವವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಜಾತಿಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ವಧು-ವರರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಮದುವೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ವಧು-ವರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗೀತು, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಹೇಗೆ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಗೆಳತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ: ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್; ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ