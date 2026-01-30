ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಮ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು 6 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಟೆಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಟಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಕೃತಿ ಇದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಓವಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಓಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್-ಚೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳ (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಬೆಲೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹96,000 - ₹1,08,000 ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹15,000 ರಷ್ಟಿದೆ.
