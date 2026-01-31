Kannada

ಸ್ವೆಟರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್:

ಸ್ವೆಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ

life Jan 31 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
Kannada

ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ

ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೇ, ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು ಸಡಿಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. 

Image credits: Freepik
Kannada

ಸ್ವೆಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಸದಾಗಿಡಲು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ

ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಒಳ-ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗೆಗಳು (ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬೇಡಿ

ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದರ ಭುಜಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು.

Image credits: pinterest
Kannada

ಗುಳಿಗೆ ತೆಗೆಯಲು ರೇಜರ್ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸಿ

ಸ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರೇಜರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪಿಲ್ ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ

ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್‌ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಿ. ಇವು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಏರ್‌ಟೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ

ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಏರ್‌ಟೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: pinterest

ಗೆಳತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ: ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್; ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಮಸ್ತ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರೈಲು ಮಿಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೇ?