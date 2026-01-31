ಸ್ವೆಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೇ, ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಸಡಿಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಸದಾಗಿಡಲು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಒಳ-ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗೆಗಳು (ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದರ ಭುಜಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು.
ಸ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರೇಜರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪಿಲ್ ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಿ. ಇವು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಟೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
