ಇಲ್ಲಿವೆ ಲಾಭಗಳು

ನೀವು ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

life Mar 01 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI image
ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆ

ಸಿಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಜಿರಲೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್

ಸಿಂಕ್ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬೋರಲು ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ, ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಜಿರಲೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತಡೆ

ಬಹಳ ದಿನ ಬಳಸದ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹರಡದಂತೆ ಈ ಪೇಪರ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದವರು ಸಿಂಕ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದಂತೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಒಂದು 'ಸಿಗ್ನಲ್' ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ

ನಲ್ಲಿ (Tap) ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ!

