ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
12-14 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತುಗಳಿರಲಿ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಿ.
ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ, ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಪೊದೆಯಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೇನು ಅಥವಾ ಬಿಳಿನೊಣ ಕಂಡರೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
