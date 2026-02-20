Kannada

ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸರಿಯಾದ ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

12-14 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತುಗಳಿರಲಿ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಿ.  

ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಗಿಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ

ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ, ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಪೊದೆಯಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ

ಪ್ರತಿ 20-25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೇನು ಅಥವಾ ಬಿಳಿನೊಣ ಕಂಡರೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

