ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬೇಜಾರಾ? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

life Apr 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
Kannada

ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟರ್

ಸಾದಾ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ನೀರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಇದು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Kannada

ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಬರೀ ನೀರಿನ ಬದಲು ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಐಸ್ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್

ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೆ ಐಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಯೋಗರ್ಟ್

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗುವ ಸುಸ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಸ್ಮೂಥಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೂಥಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

