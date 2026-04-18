ಬೆಳ್ಳಿಯ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 4 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂದ ಬರುವುದೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಬಹುದು.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನವವಧುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೈನ್ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಝಿಗ್ಝ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು (ತೂಗುಬೊಟ್ಟು) ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
