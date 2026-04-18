ಕಪ್ಪು ಕಾಜಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಶೇಪ್ಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಪ್ಪು ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ.
ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಾಜಲ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಜಲ್. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಕಾಜಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಡ್ ಕಾಜಲ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
