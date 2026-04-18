ಸಿಂಗಲ್ ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ರೂಬಿ ಕಲ್ಲು ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ನಾಜೂಕಾಗಿ, ಫೆಮಿನಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರೂಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ರೂಬಿ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಲಗ್ಷುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಉಂಗುರ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಬಲ್ಲದು.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ತೆಳುವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೂಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ರೂಬಿ ರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರೂಬಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ.
