ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಭಾರವಾದ ಓಲೆಗಳ ಬದಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಓಲೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ತಲಾ 1-1 ಗ್ರಾಂನ ಎರಡು ಓಲೆಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇರುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಓಲೆಗಳು ಡೈಲಿ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಹೂವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಸ್ಟಡ್ ಮಾದರಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪಾನ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಆಕಾರದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳು ಧರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಿ ತರಹದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
