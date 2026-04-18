2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಓಲೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Apr 18 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಭಾರವಾದ ಓಲೆಗಳ ಬದಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಓಲೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ತಲಾ 1-1 ಗ್ರಾಂನ ಎರಡು ಓಲೆಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

Image credits: Pinterest
ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಓಲೆಗಳು

ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇರುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆ

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಓಲೆಗಳು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಹೂವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
ಪಾನ್ ಶೇಪ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

ನೀವು ಸ್ಟಡ್ ಮಾದರಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪಾನ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್‌ನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

Image credits: Pinterest
ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Image credits: Pinterest
ಡಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಆಕಾರದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳು ಧರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಿ ತರಹದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram

