ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನ ನಾರು (ಕೋಕೋಪೀಟ್), ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಬರುವ ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಿ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು 1-2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಂತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಗಿಡವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೀಳಬಹುದು.
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