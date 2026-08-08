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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

life Aug 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ದೊಡ್ಡ ಎಸಳುಗಳು

ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

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ರಂಧ್ರಗಳು ಇರಲಿ

ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ

ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನ ನಾರು (ಕೋಕೋಪೀಟ್), ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ.

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ನೆಡುವ ವಿಧಾನ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಬರುವ ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಿ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು 1-2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿ.

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ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಂತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಗೊಬ್ಬರ ಹೀಗಿರಲಿ

ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

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ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯ

ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಗಿಡವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೀಳಬಹುದು.

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