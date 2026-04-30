ಪಿಂಕ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ನೀಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸೀರೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

fashion Apr 30 2026
Author: Naveen Kodase
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ಬೂಟಿ ಜರಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಂತೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೊಳಪಿನ ನೇರಳೆ ಸೀರೆಗಳು ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ತಸರ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಹಗುರವಾದ ತಸರ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬಂಧೇಜ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬಂಧೇಜ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

