Kannada

ಮುಖದ ಜೊತೆ ಕೈಗಳೂ ಶೈನ್‌ ಆಗಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಮಿರರ್‌ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಇವು ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Apr 30 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಿರರ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಕೈಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಿರರ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿರಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಿರರ್ ಬಾಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ಬಾಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಿರರ್ ಇರುವ ಹೊಳೆಯುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮೆಟಲ್ ಮಿರರ್ ಬಳೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೆಟಲ್ ಮಿರರ್ ಬಳೆಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಥ್ರೆಡ್ ಪರ್ಲ್ ಮಿರರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಮಿರರ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾರದ ಜೊತೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಿರರ್ ಬಳೆ

ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿರರ್ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೈನ್ ಆಗಿ.

Image credits: instagram
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಮಿರರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ಮಿರರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್‌ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

