ಮುಖದ ಜೊತೆ ಕೈಗಳೂ ಶೈನ್‌ ಆಗಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಮಿರರ್‌ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಕೈಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಿರರ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿರಿ.
ಬಾಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಿರರ್ ಇರುವ ಹೊಳೆಯುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೆಟಲ್ ಮಿರರ್ ಬಳೆಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.
ಮಿರರ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾರದ ಜೊತೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿರರ್ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೈನ್ ಆಗಿ.
ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ಮಿರರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
