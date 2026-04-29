Saree Reuse: ಹರಿದ ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯಿಂದ 100 ರೂ.ಗೆ ಹೊಲಿಸಿ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರೆಸ್!

ಕಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಲೂಸ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಇಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಚುನ್ನಟ್ ಇರುವ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸಿ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಎ-ಲೈನ್ ಕುರ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗಿನ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ರಿಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಹರಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಸೀರೆಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಟಿ ಅಥವಾ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು 2-3 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಾಕ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
