Scandinavian Sleep Method ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿದ್ರೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು? ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊದಿಕೆಯ ಬದಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಗಲ್ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವಿದು.
ಹೊದಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜಗ್ಗಾಟವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿವೋರ್ಸ್) ತಪ್ಪಿಸಿ, ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು.
ಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ.
ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
