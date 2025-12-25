Kannada

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆರು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳು

health-life Dec 25 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits: Getty
ತ್ರಿಫಲ

ತ್ರಿಫಲವು ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ತ್ರಿಫಲ.

Image credits: social media
ಜೀರಿಗೆ

ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಶುಂಠಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಪುದೀನಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜೀರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

Image credits: Freepik
ಇಂಗು

ಇಂಗು ಕೇವಲ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

