ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Nov 01 2025
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest, instagram
ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್

ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಈ ಬಾರಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್

ಅತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೈಭೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಬಾರದೆಂದರೆ, ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲು ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಶೈಲಿಯ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ.

Image credits: pinterest
ಪರ್ಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್

ಸರಳ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರಂತೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, ಈ ಲೇಯರ್ಡ್ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹಸ್ಲಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಸ್ಲಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರಂತೆ ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆಯ ಹಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ.

Image credits: pinterest
ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್

ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಕುಂದನ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಧರಿಸಿದಾಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರಂತೆ ವೈಭೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಪೋಲ್ಕಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕುಂದನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಪೋಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಭರಣಗಳು ಅಪೂರ್ಣ. ಸಿಲ್ಕ್-ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಈ ಬಾರಿ ಪೋಲ್ಕಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನ ಕುಂದನ್ ಹೆವಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ.

Image credits: pinterest
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಗಳ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಶೈಲಿಯ ನೆಕ್‌ಪೀಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

Image credits: pinterest

