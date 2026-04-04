ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ

ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗಿಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಸಿಕ್ರೆ ಸಾಕು ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. 

life Apr 04 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Instagram
ಹೂವಿನ ಗಿಡವಾದ್ರೆ

ಗುಲಾಬಿ, ದಾಸವಾಳ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಡಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲಾದಂತಹ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಾದ್ರೆ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟರ್ಟಲ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟೆರಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಗಿಡ ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ನೆನಪಿಡಿ..ಗಿಡ 4-6 ಇಂಚು (ಅಂಗೈ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ)ಉದ್ದವಿರಬೇಕು. 2-3 ಗಂಟುಗಳಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಕತ್ತರಿಸುವ ರೀತಿ

ಕೊಂಬೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ (Cross) ಕತ್ತರಿಸಿ.

ನೆಡುವುದು

ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ಜಾಗ್ರತೆ

ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3-4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಿಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

