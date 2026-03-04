ಅನೇಕರ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದರೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬೆವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
