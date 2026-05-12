Kannada

ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶೃಂಗಾರ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್‌ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

life May 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:flipkart
Kannada

ಮೇ 13 ರಂದು ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ

ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

Image credits: flipkart
Kannada

ನವಿಲುಗರಿ ಕಿರೀಟದ ಡ್ರೆಸ್

ಪುಟ್ಟ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಈ ಕಡು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಿನ ನವಿಲುಗರಿ ಕಿರೀಟವು ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: flipkart
Kannada

ಗುಲಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೃಷ್ಣ

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ಈ ರೂಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: flipkart
Kannada

ಕೇಸರಿ ಡ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಅಂದ

ಸುಂದರವಾದ ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.

Image credits: flipkart
Kannada

ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ

ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: flipkart
Kannada

ನೀಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ನೀಡಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್

ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಕೇರಿ' ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Image credits: flipkart

1000 ರೂ.ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಿ 6 ಬಗೆಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಳೆ

ಹೆಚ್ಚೇನು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ; ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳಿವು!

ಫುಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳ ಬಳಸಿ, 6 ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ!

ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಗಿಂತ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾ? ಈ 6 ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ