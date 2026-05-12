ಫುಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ 6 DIY ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

life May 12 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:PINTEREST
ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮಿರರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ದುಂಡಗಿನ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (clay) ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಿರರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಕೀ ರಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ (sequin) ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೀ ರಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಕನ್ನಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಫ್ರೇಮ್‌ನ ಅಂಚಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಹೂವಿನ ಆಕಾರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಟೀ ಸಾಸರ್ ತಯಾರಿಸಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಟೀ ಸಾಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.

