Kannada

ಗಾಜು, ಅರಗಿನ ಬಳೆ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಈ ಅನ್‌ಬ್ರೇಕಬಲ್ ರೆಸಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ

ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಬೇಗ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಈ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು. ಇವು ಮುರಿಯುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಭರಣ.
fashion Mar 12 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@tuttiandco
Kannada

ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ

ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು 'ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್' ಎಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@shenizpoetics
Kannada

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು

ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram@perfectpairs_jewels
Kannada

ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆ

ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಳೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram@perfectpairs_jewels
Kannada

ಚಂಕಿ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಈ ರೀತಿಯ ಚಂಕಿ & ಬೋಲ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರೀತಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಜೀನ್ಸ್, ಟಾಪ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಂಕಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆ

ಪಾರದರ್ಶಕ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram@perfectpairs_jewels
Kannada

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಚಂಕಿ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ವುಡನ್ ಟಚ್ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ವುಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮರದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest

Gen Z ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ 6 ಟ್ರೆಂಡಿ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು!

ಹಳೆ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಐಡಿಯಾಗಳು: ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯ

Gold Jhumka Designs: ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮನೂ ಧರಿಸಬಹುದು 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ Sui Dhaga ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್