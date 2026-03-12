ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು 'ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್' ಎಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಳೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಚಂಕಿ & ಬೋಲ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರೀತಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಜೀನ್ಸ್, ಟಾಪ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಂಕಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೂವುಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವುಡನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ರೆಸಿನ್ ಬಳೆಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮರದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
