Kannada

ಹಳೆ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಈ 6 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ

life Mar 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini ai
Kannada

ಜಾರ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್‌ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ

ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಬರಹವಿರುವ ಹಳೆ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್‌ಗೆ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.

Image credits: Gemini ai
Kannada

ಹಳೆ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನ ಬರೆದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ.

Image credits: Gemini ai
Kannada

DIY ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರಿಸಿ

ಹಳೆ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ DIY ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಸಿ. ರಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಲು ಈ ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್

ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಹಕ್ಕಿ, ಹೂ, ಹಡಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಯಾರಿಸಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ರೆಡಿ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನ ರಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಫ್ರೇಮ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಷ್ಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೇಳಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್‌ಗೆ ಬಳಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಳೆ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest

