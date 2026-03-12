ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಬರಹವಿರುವ ಹಳೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗೆ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಬರೆದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ.
ಹಳೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ DIY ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಸಿ. ರಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಲು ಈ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಹಕ್ಕಿ, ಹೂ, ಹಡಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ರಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಫ್ರೇಮ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಷ್ಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೇಳಿ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಳೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
