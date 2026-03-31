ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವುಗಳ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಿಮಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುವ ಬದಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಗರಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರವೂ ನೀವು ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮೊದಲ ದಿನದಷ್ಟೇ ತಾಜಾ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
