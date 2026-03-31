ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಸೂಯಿ ದಾರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಯಿ ದಾರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡ್ ಸೂಯಿ ದಾರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಫೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪರ್ಲ್ ಲಟಕನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇರುವ ಸೂಯಿ ದಾರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಯಿ ದಾರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈನರ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಇರುವ ಸೂಯಿ ದಾರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
