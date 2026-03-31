ಜೇನುತುಪ್ಪವು ತನ್ನ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಯನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು.
ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ 4-5 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿದಾಗ, ಆ ಘಾಟು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸುವಾಸನೆ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಘಾಟು ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಟಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನೀವು ಇಡಿಯಾಗಿ (ಪುಡಿ ಮಾಡದೆ) ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಘಾಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬದಲಾಗಿ 2-3 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಲವಂಗದ ಸುವಾಸನೆಯೂ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಹನಿಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಜಾಗದ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೂ ಇರುವೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ನಂಬರ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್!
ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ- ಇದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!