ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ 6 ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಾರವಾದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಡ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಗಳು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಕಡ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕಂದನ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಗುರವಾದ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಚೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಪಾಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ 2-6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಪಾಯಲ್ ಹಾಕುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
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