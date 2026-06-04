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ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ

ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ 6 ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

fashion Jun 04 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:giva.co
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಾರವಾದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. 

Image credits: giva.co
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ಗೆಜ್ಜೆ ಕಡ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಡ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಗಳು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಕಪ್ಪು ಮಣಿ-ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಕಡ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

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ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳ ಪಾಯಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕಂದನ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಗುರವಾದ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Image credits: instagram
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪಾಯಲ್

ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಪಾಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

Image credits: instagram
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ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ?

ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ 2-6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಪಾಯಲ್ ಹಾಕುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

Image credits: instagram

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