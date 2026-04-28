Kannada

ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಸೊಂಪಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
life Apr 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pinterest
Kannada

ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.    

Image credits: Pinterest
Kannada

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ. 

Image credits: Pinterest
Kannada

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ವೇಗವಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿ..

ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Pinterest

ಮಗನ ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್

Rat Problem: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ? ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

Parenting Guide: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ