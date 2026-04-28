ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್
Rat Problem: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ? ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
Parenting Guide: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ