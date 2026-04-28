ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 

fashion Apr 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:chat gpt and other Instagram
ಕ್ಯೂಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್

ಈ ಚೈನ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್.        

ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್

ಈ ಚೈನ್ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.  

ಬೈಜೆಂಟೈನ್ ಚೈನ್

ಇದು ದುಂಡಗಿನ ಇಂಟರ್‌ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚೈನ್. ಇದನ್ನು ಬೈಜೆಂಟೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 

ರೋಪ್ ಚೈನ್

ಈ ಚೈನ್ ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ರೋಪ್ ಚೈನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.   

ಬೀಡೆಡ್ ಚೈನ್

ಈ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಬೀಡ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಳವಾದರೂ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  

ಬಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್

ಈ ಚೈನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಆಕಾರದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  

