ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಐದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

life Apr 28 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pexels
ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಿ.

ಬೇಡದ ಡಬ್ಬ, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹೋಗದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಇಲಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ.

ಅಶುಚಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ

ಹಳೆಯ ಫರ್ನಿಚರ್‌, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಿದ್ದಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಅಡಗುತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ

ಹಳೆಯ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇವು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದುಗಳಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ

ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ಹಳೆಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ.

