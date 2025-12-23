ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಉಗುರುಗಳ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಬಣ್ಣವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಧೀರ್ಘಕಾಲಿನ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯೂ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಉಗುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
