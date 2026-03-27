ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಳದಿ, ನೇರಳೆ ಅಥವಾ 'ಕಾವೇರಿ'ಯಂತಹ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
60 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.
ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯಲು ಜಿ.ಐ ವೈರ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸಗಣಿ ಪುಡಿ, ಎಲುಬಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
