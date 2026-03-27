ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್

ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

life Mar 27 2026
Author: Ashwini HR
ಸರಿಯಾದ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಳದಿ, ನೇರಳೆ ಅಥವಾ 'ಕಾವೇರಿ'ಯಂತಹ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

60 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.

Image credits: Getty
ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ

ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯಲು ಜಿ.ಐ ವೈರ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.

Image credits: Getty
ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ

ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

Image credits: Getty
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಸಗಣಿ ಪುಡಿ, ಎಲುಬಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

Image credits: Getty
ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 

Image credits: Getty
ಕೃತಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ

ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Getty

