ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ಶೈಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ಜೆಟ್, ಚಿನಾನ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ನಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯ.
ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚಿನಾನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬದಲು, ಹಗುರವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾದ ಜೊತೆ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಧರಿಸಿ.
ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಇರುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ದುಪಟ್ಟಾ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಕಸೂತಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೈಯಾರಾ ಸೂಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
