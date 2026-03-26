ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾರದ ಮೂಗುತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು 'ಲಿಫ್ಟೆಡ್' ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಮೂಗುತಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಇಟ್ಟು ಮೂಗುತಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡ ಮೂಗುತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಮೂಗುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಮೂಗುತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಪಲ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ದಿನಾ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವ ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವೈರ್ ಇರುವ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾರದ ಮೂಗುತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
